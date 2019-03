Italia-Cina: Tajani (FI), governo non ceda pezzi sovranità nazionale

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, su Facebook, commenta il Memorandum sulla Via della Seta. "Questo governo non sta facendo nulla. Attenzione a cedere pezzi di sovranità nazionale alla Cina perché ha un modello sociale economico e culturale completamente diverso dal nostro". Il presidente del Parlamento europeo quindi rimarca: "Non è un'economia di mercato, quindi il governo sia molto prudente a non alzare le mani e far invadere un intero paese da iniziative cinesi". Tajani ha quindi esortato: "Attenzione anche agli investimenti, l'Unione europea ha fissato regole molto chiare per controllare gli investimenti extra-europei in Europa". (Rin)