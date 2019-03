Ue-Turchia: revocare misure negative su stato diritto (2)

- L'Ue ha sottolineato che l'impegno dichiarato del governo turco nei confronti dell'adesione all'Unione deve essere accompagnato da riforme corrispondenti e ha ricordato che le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018 affermano che la Turchia si sta allontanando ulteriormente dall'Unione europea e che i negoziati di adesione sono quindi giunti a un punto morto. L'Ue ha ribadito le sue preoccupazioni per il persistente arretramento nei settori dei diritti fondamentali e dello stato di diritto e per il deterioramento dell'indipendenza e del funzionamento del sistema giudiziario. A tale riguardo, l'Ue ha espresso la sua aspettativa dalla Turchia di garantire che i suoi piani per la riforma giudiziaria siano realizzati in linea con le norme dell'Unione e del Consiglio d'Europa. (segue) (Beb)