Ue-Turchia: revocare misure negative su stato diritto (3)

- L'Ue ha inoltre deplorato la crescente pressione della società civile, come dimostrato dall'accusa di sedici attivisti di spicco alla fine di febbraio, e ha espresso preoccupazione per il rapido scomparire dello spazio per la società civile, in particolare di fronte ad arresti diffusi, tra cui giornalisti. L'Ue ha invitato la Turchia a revocare con urgenza tutte le misure che hanno un impatto negativo sull'indipendenza giudiziaria, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali. L'Ue ha immediatamente e fermamente condannato il tentativo di colpo del 15 luglio e ha inoltre sottolineato l'importanza di un sistema di risarcimento per coloro che sono ingiustamente colpiti dal carattere generale e collettivo delle misure adottate in seguito. L'Unione ha elogiato con forza gli importanti sforzi compiuti dalla Turchia per ospitare e affrontare le esigenze di circa quattro milioni di rifugiati e ha sottolineato che la continua attuazione della dichiarazione Ue-Turchia è nell'interesse di entrambe le parti e rimane cruciale al fine di arrestare la migrazione irregolare. (segue) (Beb)