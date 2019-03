Ue-Turchia: revocare misure negative su stato diritto (4)

- Ha accolto con favore l'ampio e regolare dialogo politico Ue-Turchia, che consente di riesaminare una vasta gamma di questioni di politica estera di interesse comune, in particolare per quanto riguarda la Siria, l'Iraq, l'Iran, il processo di pace in Medio Oriente, la Libia e la situazione nel Golfo. L'Ue ha sottolineato che la Turchia ha un ruolo e una responsabilità importanti all'interno dell'intera regione e che un dialogo, una cooperazione e un allineamento rafforzati su questioni di politica estera, sono fondamentali. L'Ue ha inoltre ribadito la sua posizione sulle relazioni di buon vicinato e ha espresso la sua profonda preoccupazione per le recenti dichiarazioni della Turchia in relazione alle attività di perforazione pianificate nella zona economica esclusiva di Cipro. L'Ue ha accolto favorevolmente gli sforzi delle Nazioni Unite per riprendere i negoziati per la riunificazione di Cipro e ha ricordato che rimane cruciale che la Turchia si impegni e contribuisca al processo e ad una soluzione equa, completa e praticabile all'interno del quadro delle Nazioni Unite, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con i principi e l'acquis dell'Ue. (segue) (Beb)