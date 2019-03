Ue-Turchia: revocare misure negative su stato diritto (5)

- La Turchia è un importante partner commerciale per l'Ue e l'Unione ha ribadito che i legami economici tra Ankara e Bruxelles sono forti. Notando le sfide affrontate dall'economia turca, l'Ue ha sottolineato che le vulnerabilità note dovevano essere indirizzate per creare condizioni economiche e monetarie stabili. Esaminando le relazioni nell'ambito dell'accordo di associazione e dell'Unione doganale, l'Ue ha invitato la Turchia a garantire che l'Unione doganale esistente funzioni in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli Stati membri. L'Ue ha anche ricordato le conclusioni del Consiglio del giugno 2018, che affermano che non sono previsti ulteriori lavori per la modernizzazione dell'Unione doganale Ue-Turchia. L'Ue ha inoltre promesso il suo continuo sostegno alla Turchia nella sua lotta contro il terrorismo, sottolineando nel contempo che tutte le azioni antiterrorismo devono rispettare i principi della democrazia, dei diritti umani e del diritto internazionale. L'Ue ha caldeggiato con forza il ritorno a una soluzione politica credibile e inclusiva della situazione nel sud-est, basata su un autentico dialogo che porti a una soluzione politica sostenuta. (Beb)