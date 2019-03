Taiwan: prime reazioni fredde all'annuncio cinese di una nuova legge sugli investimenti

- Gli imprenditori taiwanesi non sono rimasti colpiti dall'annuncio cinese di una nuova legge sugli investimenti esteri che si applicherebbe anche agli investitori di Taiwan, Hong Kong, Macao. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Central News Agency" (Cna). Secondo quanto dichiarato all'agenzia da un imprenditore dell'isola, la legge annunciata serve a indicare la direzione delle riforme economiche, ma non offre dettagli sufficientemente concreti; inoltre, il suo contenuto è "rivolto principalmente agli Stati Uniti". L'Assemblea nazionale del popolo, il parlamento cinese, ha approvato oggi una nuova legge sugli investimenti stranieri in chiusura della sua sessione annuale. Il nuovo provvedimento introduce disposizioni unificate per l'ingresso, la promozione, la protezione e la gestione degli investimenti esteri; la legge mira a migliorare la trasparenza delle politiche di investimento straniere e garantire che le imprese nazionali ed estere siano soggette a un insieme di regole unificate e competano in condizioni di parità, secondo un documento esplicativo allegato al testo di legge. La nuova legge non solo non colpirebbe gli investitori di Hong Kong, Macao e Taiwan, ma ne attirerebbe di più, ha detto Li ai giornalisti a Pechino, promettendo che il numero di aziende o aree chiuse agli investitori stranieri si ridurrebbe considerevolmente.(Cip)