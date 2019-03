Terrorismo: Conte, sgomento per vili attacchi Nuova Zelanda

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, via Twitter esprime "sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai feriti dei vili attacchi di Christchurch. Persone inermi colpite mentre erano in un luogo di preghiera. E' inaccettabile qualunque forma di intolleranza, odio e violenza". (Rin)