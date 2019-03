Eni: Descalzi, da esplorazione 140 pozzi in 4 anni, 2,5 mln di barili di nuove risorse

- Grazie alla grande quantità di nuovi permessi in bacini ad altro potenziale, Eni punta a realizzare 2,5 miliardi di barili di nuove risorse perforando 140 pozzi esplorati i in 4 anni. Lo ha annunciato l'ad Claudio Descalzi nel corso della presentazione alla comunità finanziaria, a San Donato Milanese, del piano Strategico della società per il periodo 2019 - 2022. "La produzione crescerà del 3,5 per cento su base annua pari a circa 3 miliardi di olio equivalente di riserve", ha spiegato Descalzi, sottolineando che "ci aspettiamo che i nuovi progetti di sviluppo raggiungeranno il break-even a un prezzo del greggio di 25 dollari al barile". (Rem)