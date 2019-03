Kazakhstan-Russia: presidente Senato Toqayev riceve delegazione Consiglio federale russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato del Parlamento kazakho Qasym-Jomart Toqayev ha ricevuto una delegazione del Consiglio della Federazione russa guidata dal capo della commissione per gli affari esteri Konstantin Kosachev. Lo riferisce il servizio stampa del Senato, sottolineando che il Kazakhstan e la Russia godono di amicizia e relazioni di lunga data. Secondo Toqayev, la visita della delegazione russa è importante per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le camere dei parlamenti dei due Stati. Il presidente del Senato ha apprezzato molto la cooperazione efficace degli organi legislativi di entrambi i paesi nelle strutture interparlamentari della Comunità degli Stati indipedenti (Csi), dell’Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva (Csto) e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). (segue) (Res)