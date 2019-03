Turchia: deficit di bilancio sale a 3,16 miliardi di dollari a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Turchia è arrivato a 3,16 miliardi di dollari a febbraio, in forte aumento rispetto ai 502 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Lo si evince dai dati comunicati questa mattina dal ministero del Tesoro e delle Finanze di Ankara. Le entrate sono cresciute del 9,7 per cento su base annuale, attestandosi a 12,6 miliardi di dollari. Nello stesso periodo di tempo, la spesa pubblica è però cresciuta del 33,2 per cento, arrivando a 15,8 miliardi di dollari. Escludendo gli interessi sui pagamenti, il bilancio dello Stato ha registrato un deficit di 390 milioni di dollari nel mese di febbraio, quando le spese sono state pari a 2,77 miliardi di dollari. Nel frattempo, le entrate fiscali hanno raggiunto quota 10,8 miliardi di dollari, in crescita di 9,4 punti percentuali su base annuale. Il cambio dollaro-lira alla fine di febbraio era di 5,3 punti. Nel 2018 il deficit di bilancio è stato pari a 14,8 miliardi di dollari, in linea con l’obiettivo governativo di un rapporto deficit-Pil all’1,9 per cento. Il nuovo programma economico annunciato lo scorso settembre prevede anche una riduzione dello stesso prodotto all’1,8 per cento quest’anno e all’1,7 per cento nel 2021.(Tua)