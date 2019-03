Clima: sindaco Sala, mi unico a giovani manifestanti, insieme possiamo e dobbiamo cambiare le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato su Facebook la manifestazione degli studenti milanesi in occasione del Global Strike for Future per lo sciopero globale per l'ambiente. "Oggi - ha scritto - mi unisco ai tanti giovani milanesi che stanno manifestando per il clima. Grazie per quello che state facendo: insieme possiamo e dobbiamo cambiare le cose. Per il bene della nostra città e del vostro futuro". In mattinata il primo cittadino aveva partecipato a una marcia ambientalista per le vie di un quartiere periferico di Milano Sud insieme a circa 200 bambini della scuola media "Pertini', indossando una fascia arcobaleno realizzata dai piccoli studenti. (Com)