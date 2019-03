Clima: Leodori, da giovani coraggio e determinazione, al loro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al fianco dei 6.000 giovani in marcia a Roma per il pianeta. Una generazione in movimento che risponde alla chiamata di Greta Thunberg, perché il coraggio e la determinazione di questi ragazzi sono l'arma vincente contro i cambiamenti climatici. Rispettiamo la terra, preserviamo il loro futuro". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, riferisce una nota, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori.(Com)