Lavoro: Astorre (Pd): in piazza a Roma con settore edile, incapaci a governo tengono Paese in ostaggio

- Il segretario regionale del Pd Lazio Bruno Astorre in piazza con i lavoratori del settore edilizio: "Siamo in piazza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell'edile. Diciamo 'si' al lavoro e 'no' ai talebani del no. Gli incapaci al governo non possono tenere in ostaggio il Paese". (Com)