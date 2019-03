Frosinone: Coldiretti, domenica a Castelmassimo il nuovo mercato di 'Campagna amica'

- Sarà inaugurato domenica 17 marzo a Castelmassimo, presso il centro Fiere Crispino, un nuovo mercato di Campagna Amica (via Casamari, 381). L’evento avrà luogo in occasione della manifestazione “Animali in fiera”. Il mercato rimarrà aperto dalle ore 8 alle 13.30 e avrà una cadenza mensile (ogni terza domenica del mese). Oltre all’esposizione di diverse specie animali, curata dagli organizzatori del Centro, sarà possibile degustare e acquistare prodotti del territorio, a km zero, delle aziende agricole. "Ringrazio il centro Fiere Crispino per l’opportunità – spiega il direttore di Coldiretti Frosinone Carlo Picchi - Questa sarà un’altra occasione per i consumatori per trascorrere una mattina all’insegna della salubrità e della spesa consapevole grazie ai nostri produttori che si impegnano giornalmente per garantire un prodotto sano e genuino". "Il contatto diretto è garanzia di trasparenza e sicurezza - sottolinea Vinicio Savone presidente di Coldiretti Frosinone - L’inaugurazione di un nuovo mercato di Campagna Amica è sempre un evento significativo per tutto il territorio e un momento di riscoperta delle tradizioni locali e della qualità dei prodotti made in Italy". (Com)