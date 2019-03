Regione Lazio: Blasi (M5s), in arrivo standard minimi per archivi storici

- L'aggiornamento della legge regionale 42/97 'Norme in materia di attività e beni culturali nel Lazio', che la giunta regionale intende presentare al consiglio entro la prossima estate, includerà anche la descrizione degli standard minimi degli archivi storici degli enti locali per l'accesso ai finanziamenti prevista nell'emendamento del Movimento 5 stelle al Piano triennale per i beni e servizi culturali approvato di recente in commissione Cultura alla Pisana. Lo rende noto in un comunicato la consigliera regionale M5S del Lazio, Silvia Blasi, prima firmataria della misura. "Sebbene rimandato a nuova data, l'emendamento è stato 'accolto' dagli uffici competenti della giunta regionale come testo base ai fini delle prossime modifiche della legge regionale e rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto già ottenuto dal Movimento 5 stelle con l'approvazione di altri emendamenti al Piano triennale per i beni e servizi culturali, che, nel complesso, hanno visto finalmente riconosciuta l'importanza e peculiarità del ruolo degli archivi storici come fonti storiche primarie, fondamentali per la conservazione della memoria storica, e la corretta conservazione di documenti unici, il cui deterioramento determina spesso l'impossibilità del loro recupero", ha continuato la consigliera. (segue) (Com)