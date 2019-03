Regione Lazio: Blasi (M5s), in arrivo standard minimi per archivi storici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco, nel dettaglio, le novità ottenute e illustrate da Silvia Blasi nella nota: "In particolare, attraverso l'inserimento di una specifica sezione nel Piano, la Regione dichiara di impegnarsi a sostenere l'aumento degli standard di qualità dei servizi archivistici sul territorio inserendo per la prima volta tra le spese ammissibili gli interventi di riordino dei documenti destinati alla conservazione permanente. Ciò consentirà ai Comuni di riordinare carte e fascicoli storici (anche di centinaia d'anni) con l'ausilio di ditte e personale specializzati e con criteri archivistici, poiché il riordino degli archivi è un'attività di carattere storico-scientifico particolarmente delicata. Riguardo agli obiettivi di miglioramento delle prestazioni dei sistemi archivistici sono state inserite attività di digitalizzazione dei documenti 'nel rispetto degli standard e delle linee guida nazionali per la descrizione archivistica', individuati nell'ultimo decennio dal ministero dei Beni Culturali, Istituto centrale archivi - ha continuato la consigliera pentastellata -, che rendono possibile lo scambio di dati e l'immissione dei documenti digitali nel portale del Servizio archivistico nazionale (San): in questo modo le attività di digitalizzazione potranno essere finalizzate alla condivisione nazionale e internazionale dei documenti. E' stata inoltre riconosciuta l'importanza dello studio e dello scambio culturale tra biblioteche, musei e archivi storici per la condivisione dei saperi e del know how delle singole realtà. È inoltre stato inserito, tra gli allegati contenenti i regolamenti-tipo per biblioteche e musei, anche l'allegato 5 contenente un regolamento tipo per archivio storico di ente locale, che colma una lacuna storica". Conclude Blasi: "Mi ritengo soddisfatta per i risultati raggiunti che consentono finalmente un adeguato riconoscimento degli archivi storici, fonte fondamentale di documentazione finora privati di adeguata attenzione". (Com)