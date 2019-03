Reggio Emilia: domenica al Teatro Cavallerizza Cacciari presenta "La mente inquieta. Saggio sull'Umanesimo"

- Domenica alle ore 11 a Reggio Emilia, Massimo Cacciari sarà in dialogo con Michelina Borsari per parlare del suo libro "La mente inquieta. Saggio sull'Umanesimo", edito Einaudi. L'evento si svolgerà, eccezionalmente per gli incontri della rassegna domenicale abitualmente tenuti al Ridotto del Teatro Valli, presso il Teatro Cavallerizza, sempre a Reggio Emilia. Cacciari, hanno fatto sapere gli organizzatori dell'evento, a partire dal suo libro parlerà al pubblico di come la filologia umanistica debba essere inserita in un progetto culturale più ampio nel quale l'attenzione al passato è complementare alla riflessione sul futuro. La manifestazione è stata cura della Fondazione I Teatri, con il sostegno di Credem. Ingresso libero. (Ren)