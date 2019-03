Iraq: economista a “Nova”, riapertura valico con Arabia Saudita è importante

- La riapertura del valico di Arar tra Iraq e Arabia Saudita è importante e avrà un impatto sul mercato interno. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Abdul Rahman al Mashhadani, esperto di economia iracheno. “La grande competizione per la cooperazione commerciale con l’Iraq e la riapertura del valico di Arar con l’Arabia Saudita è di grande importanza”, ha affermato Al Mashhadani. L’esperto ha aggiunto: “I nostri rapporti con i paesi limitrofi soddisfano le esigenze locali e in precedenza abbiamo chiesto alla Turchia di trasferire le sue fabbriche in Iraq per fornire opportunità di lavoro”. Inoltre, l’esperto ha ricordato che “l’Arabia Saudita sta cercando di migliorare le relazioni con l’Iraq e c’è già un oleodotto che potrebbe essere utilizzato”. Per Al Mashhadani, “la realizzazione di città industriali fa parte dei progetti vitali ed è un mezzo per migliorare gli scambi commerciali tra i due paesi”. Infine, da un punto di vista geopolitico, “è possibile che l’Iraq sia un punto di incontro tra gli attori internazionali per risolvere i problemi”. (Irb)