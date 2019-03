M5S: Gelmini (FI), non è democrazia diretta, ma dittatura di minoranza

- Quella proposta dal Movimento 5 Stelle non è democrazia diretta, ma la dittatura di una minoranza. L’attacco è arrivato questa mattina dalla capogruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini, che all’incontro ‘Donne e lavoro’ al Comune di Milano, commentando quanto capitato alla parlamentare pentastellata Giulia Sarti, ha ribadito la necessità di introdurre nelle scuole ore di educazione alla cittadinanza, con un focus sul digitale. “Già nel 2008 da ministro avevo introdotto l’educazione alla cittadinanza, ma senza un orario e in questo è stato fatto un errore. È chiaro che l’educazione civica è una materia trasversale e interdisciplinare, però è giusto che ci sia un’ora dedicata all’educazione alla cittadinanza in tutti gli ordini di scuola. E l’educazione alla cittadinanza vuol dire far vivere la nostra Costituzione, perché - come ha detto il presidente Mattarella - le istituzioni solo se sono vissute hanno una loro forza e un loro vigore, quindi mi fa piacere che in commissione Cultura siano in discussione delle proposte di tutti i partiti e mi auguro che già per il prossimo anno scolastico ci sia l’educazione alla cittadinanza, senza trascurare il digitale”, ha spiegato Gelmini. “Noi - ha proseguito - abbiamo proposto una convenzione dei diritti e dei doveri dell’adolescente. Questi fatti devono essere stigmatizzati e non possono essere lasciati al buon cuore e alle buone pratiche. Non è immaginabile che chi non la pensa come me, debba diventare un nemico. Questo giochino amico/nemico è insopportabile perché ci riporta all’ancien regime. Questa non è una forma di democrazia diretta, ma è la dittatura di una minoranza, che prova ad imporsi su chi la pensa diversamente, magari attraverso la piattaforma Rousseau”.(Rem)