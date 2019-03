Napoli: sequestrati 36 milioni di euro falsi in stamperia clandestina a Pomigliano, due arresti

- Gli investigatori della Guardia di finanza, con il coordinamento della procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno rinvenuto 36 milioni di euro falsi in una stamperia clandestina localizzata a Pomigliano d’Arco. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli hanno tratto in arresto due uomini sorpresi a stampare e confezionare banconote in tagli da 50 euro. L’opificio, attrezzato con macchine stampa off set sofisticate, era stato ricavato all'interno di un’immobile dove veniva svolta un’attività commerciale di vendita di carne suina. I proprietari dei locali utilizzati come stamperia clandestina si sono dimostrati estranei alla vicenda. Secondo gli investigatori, le banconote, di pregevole fattura, avrebbero potuto ingannare chiunque ne fosse venuto in possesso. (Ren)