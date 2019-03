Napoli: Salvini, complimenti per scoperta stamperia euro falsi

- Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi nel capoluogo partenopeo per il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in merito all'operazione condotta dagli investigatori della Guardia di finanza che hanno rinvenuto euro falsi in una stamperia clandestina, sottolinea: "Scovata una stamperia clandestina di euro falsi. E' successo a Napoli, dove oggi sono felice di tornare. La visita sarà un’occasione anche per complimentarmi personalmente con l’autorità giudiziaria e la Guardia di finanza che hanno effettuato l’operazione. I falsari sono stati sorpresi mentre stampavano banconote da 50 euro. Nella stamperia sono state rinvenuti circa 36 milioni di euro falsi". (Rin)