Governo: Zingaretti, Italia bloccata da tweet e propaganda di Salvini e Di Maio

- Per Nicola Zingaretti "c'è un'Italia del governo di Salvini e Di Maio, che è quella della propaganda, dei tweet e delle pacche sulle spalle, e poi c'è un'Italia vera che si è bloccata per colpa di nove mesi di immobilismo totale: sulla politica economica, sviluppo e sostegno alle imprese e sull'indecisionismo sulle opere che ha portato al blocco di 600 cantieri". Il segretario del Pd e presidente della Regione Laziolo ha detto in Piazza del Popolo a Roma, in occasione dello sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni indetto dalle organizzazioni sindacali. "Questa piazza è degli italiani che cominciano a capire che così non si può andare avanti - ha aggiunto il segretario - perché con l'odio e il rancore non si produce sviluppo e lavoro. Quello a cui abbiamo assistito è stata una gigantesca campagna di distrazione di massa, rispetto a quello di cui le persone hanno bisogno: il lavoro, il benessere e vivere una vita più felice di quella che si sta vivendo. Siamo qua perché questa è l'Italia vera che ha capito ciò che sta accadendo e che non ci sta a questa presa in giro da chi è bravissimo a fare i tweet ad apparire sui social network, ma - ha concluso Zingaretti - si sta rivelando incapace a governare l'Italia". (Rin)