Russia: Cremlino, non legare caso Baring Vostok a clima investimenti

- Il caso Baring Vostok, che coinvolge l’imprenditore statunitense Michael Calvey, non deve essere legato al clima per gli investimenti in Russia. È questa secondo il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, la posizione del presidente russo, Vladimir Putin. "La posizione del presidente è la seguente: in primis questa questione non dovrebbe essere collegata al clima degli investimenti in Russia generale e non dovrebbe avere alcun impatto negativo. La Russia era, è e sarà interessata agli investitori internazionali e intende fare tutto il possibile per creare delle condizioni di lavoro confortevoli", ha detto Peskov durante un briefing con la stampa. (segue) (Rum)