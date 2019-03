Russia: Cremlino, non legare caso Baring Vostok a clima investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo punto, secondo Peskov, è che il presidente non può commentare il caso di Calvey dal momento che i procedimenti penali sono ancora in corso. "Questa non è una prerogativa del presidente, e il terzo punto è che, finché il tribunale non emetterà una decisione, nessuno può definire Calvey colpevole di alcun reato", ha aggiunto il portavoce. Calvey ha fondato Baring Vostok 25 anni fa e ora il fondo d’investimento è il principale investitore privato nel paese. È stato arrestato il mese scorso con l'accusa di frode nei confronti Vostochny Bank per 2,5 miliardi di rubli (37 milioni di dollari) e gli è stata negata la libertà su cauzione. Calvey, che ha negato le accuse, ha detto che il caso è stato strumentalizzato per esercitare pressioni su di lui e sul suo fondo d’investimento nel quadro di un contenzioso societario con un altro azionista della banca. (Rum)