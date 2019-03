Terrorismo: Mogherini, attacchi in Nuova Zelanda sono contro tutti noi

- L'Unione europea esprime le sue sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime dei due attacchi terroristici che hanno avuto luogo a Christchurch, in Nuova Zelanda. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, che ha espresso "piena solidarietà con le persone e le autorità della Nuova Zelanda in questo momento estremamente difficile" e ha detto che l'Ue è pronta a dare sostegno "in qualsiasi modo, anche rafforzando la nostra cooperazione in materia di antiterrorismo. Gli attacchi ai luoghi di culto sono attacchi a tutti noi che siamo valore alla diversità e alla libertà di religione e di espressione, che sono il tessuto della società neozelandese e sono condivisi dall'Unione europea. Tali atti rafforzano la nostra determinazione ad affrontare, insieme a tutta la comunità internazionale, le sfide globali del terrorismo, dell'estremismo e dell'odio", ha concluso. (Beb)