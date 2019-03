Regionali Piemonte: Gelmini (FI), non si metta in discussione candidatura di Cirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Cirio sia il candidato di centrodestra alle Regionali in Piemonte. Lo ha chiesto senza se e senza ma la capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, durante la conferenza ‘Donne e lavoro’, che si è svolta questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. “Questo fine settimana sarò in Basilicata e subito dopo toccherà al Piemonte, dove non voglio sentire mettere in discussione la candidatura di Cirio. È una candidatura forte”, ha detto la capogruppo. “Noi riteniamo - ha aggiunto - che anche in Piemonte debba vincere il centrodestra e non Chiamparino, che, nonostante il centrosinistra sia sempre stato contro le infrastrutture, ora ci racconta che il movimento sì Tav sta con il Pd, ma il movimento Sì Tav è dei cittadini e non ha un colore politico”.(Rem)