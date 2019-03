Napoli: salute, oggi incontro con gli studenti sui disturbi alimentari

- Oggi ha avuto luogo, presso il palazzo San Giacomo di Napoli, un incontro con i giovani, dove sono protagonisti alcuni ragazzi che hanno sofferto e soffrono tuttora di anoressia, bulimia e binge eating disorder. L'iniziativa è stata organizzata dall'assessorato ai Giovani e al Patrimonio per la "Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare", una giornata riconosciuta istituzionalmente dalla presidenza del Consiglio nel gigno 2018. La giornata è nata in memoria di Giulia, ragazza diciassettenne scomparsa il 15 Marzo del 2011 per le conseguenze di un disturbo del comportamento alimentare di cui soffriva da tempo. Ogni 15 marzo, dal 2018, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, si sono impegnate a promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema dei Dca. Nell'ambito delle iniziative nazionali e di molte iniziative promosse dal comune di Napoli, l'assessorato ai Giovani e al Patrimonio del comune di Napoli ha promosso, per la Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, diversi momenti di sensibilizzazione animato dai volontari del Servizio Civile, dai ragazzi del centro Dca di Soccavo, dai medici Gaetano D'Arienzo e Vincenzo Guarracino, dalla speaker di Fabiana Sera e dalla rete giovanile della città di Napoli. Sempre oggi alle ore 12.00 in Piazza del Municipio è in programma il Flash-Mob "NapoliLilla" che tra i tanti promotori, insieme all'assessorato ai Giovani, vedrà anche Angela Russo, autrice di un blog sul tema nel quale ha condiviso la sua esperienza. Oggi, durante la seduta del Consiglio Comunale, è stata lei a appuntare sulla giacca del sindaco della citt, Luigi de Magistris, il fiocchetto lilla simbolo della giornata di sensibilizzazione. (Ren)