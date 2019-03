Pd: Zingaretti, nostro obiettivo è costruire alternativa per cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi sappiamo che occorre costruire una alternativa e questo è esattamente l'obiettivo del nuovo Pd, offrire all'Italia un'altra possibilità fondata sulla capacità di unire coloro che vogliono cambiare". Lo ha detto il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in Piazza del Popolo a Roma, per lo sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni indetto dalle organizzazioni sindacali. "A me piace pensare che questa manifestazione che chiede lavoro - ha aggiunto Zingaretti - si svolge nel giorno in cui in tutta Italia, migliaia di ragazzi stanno manifestando per la difesa del pianeta. È proprio da un'idea di sostenibilità dello sviluppo - ha concluso - che si può riaprire una nuova stagione di lavoro". (Rin)