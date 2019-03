Infrastrutture: Zingaretti, un commissario per i cantieri? Accentramento non risolve problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commissario per sbloccare cantieri? "Tutto ciò che accentra nelle stanze dei ministeri lo vedo sempre con sospetto: rendiamo protagonisti i territori, diamo più strumenti alle amministrazioni comunali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario Pd, Nicola Zingaretti, interpellato sull'ipotesi di un commissario governativo alla grandi opere, durante la manifestazione in Piazza del Popolo a Roma, per lo sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni indetto dalle organizzazioni sindacali. "Drammatico è stato il blocco delle assunzioni nella Pa - ha aggiunto il governatore - perché negli enti locali c'è bisogno di una nuova generazione di ingegneri, architetti e tecnici, che sanno mandare avanti le pratiche. Non ricominciamo con l'illusione che accentrando tutto si risolvono i problemi, perché non sempre è così. Se aggiungiamo che con quota 100 c'è il rischio che vadano in pensione moltissime persone, ci accorgiamo - ha concluso Zingaretti - di quanto c'è bisogno di reinvestire su una buona Pa". (Rin)