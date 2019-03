Ucraina: Naftogaz e ministero Finanze avvieranno dialogo con Fmi su prezzi gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ucraino Volodymyr Groysman ha dato ordine a Naftogaz e al dicastero delle Finanze di Kiev di avviare i negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) sul prezzo del gas ai privati. L’obiettivo, come spiegato dal primo ministro, è di “risolvere la questione e prevenire qualsiasi aumento nelle tariffe del gas, in seguito ad una proposta presentata da Naftogaz”. Il prezzo a metro cubo per i cittadini non può superare le 8,55 grivnie, ha ricordato Groysman, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". (Res)