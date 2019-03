Ue: commissario King in Slovenia, Unione deve esportare sicurezza

- L'Unione europea dovrebbe trovare una strada per esportare sicurezza e stabilità altrimenti rischia "di importare instabilità e insicurezza". Lo ha affermato il commissario europeo per l'Unione della sicurezza, Julian Kingk, parlando all'agenzia di stampa slovena "Sta" in vista della sua visita di oggi a Lubiana. Il commissario King è impegnato oggi nella capitale della Slovenia insieme al commissario Ue per i Trasporti Violeta Bulc, per un dibattito con i cittadini sul futuro dell'Europa. (Lus)