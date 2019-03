Romania: ministro Difesa, accordo per terza fornitura missili Patriot

- La Romania ha acquisito la terza fornitura di missili per il sistema Patriot, dal valore di 85 milioni di dollari. Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa romeno, Gabriel Les, in conferenza stampa. "Nell'ambito dei programmi di dotazione, vorrei sottolineare il programma Patriot, per il quale abbiamo firmato a febbraio il terzo emendamento alla lettera di accettazione. L'emendamento si riferisce all'acquisto di missili per il sistema Patriot, essendo stato effettuato il 13 marzo il corrispondente pagamento di circa 85 milioni di dollari", ha affermato Les ricordando che questo importante programma di dotazione dell'Esercito è stato firmato nel dicembre 2017 attraverso un accordo 'government to government' - per il primo sistema Patriot e il servizio di formazione del personale, e nel mese di ottobre 2018 sono stati contratti attraverso il secondo emendamento le attrezzature connesse ai sistemi 2, 3 e 4. "L'acquisizione di questi sistemi missilistici consentirà il raggiungimento di una capacità di difesa aerea a terra, che rafforzerà la sicurezza nazionale e alleata, tutto ciò contribuendo in modo significativo al rafforzamento del partenariato strategico con gli Stati Uniti", ha concluso Les. (Rob)