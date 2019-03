Napoli: salute, lunedì giornata di approfondimento sui disturbi alimentari

- Lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 09.30 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo di Napoli, si terrà il convegno "Anoressia, bulimia e binge eating", in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. L'evento è stato organizzato dall'assessorato alle Politiche Sociali con la finalità di promuovere una giornata di approfondimento, riflessione e informazione sugli atteggiamenti e sui rischi per la salute che derivano dai disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con una rete di esperti e professionisti del settore, fra cui i centri Ananke per la cura dei disturbi alimentari e Psicoterapicamente. Aprirà i lavori l'Assessore Roberta Gaeta con i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)