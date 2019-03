Decoro: Raggi, filmato mentre abbandona in strada calcinacci e rifiuti, denunciato incivile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste immagini fanno male. A tutti. Sono di una telecamera di sorveglianza di un’azienda privata nella periferia est di Roma, in zona Prenestina. Si vede un camioncino che abbandona in strada vecchi calcinacci. L’incivile che lo guida – perché solo così può essere definito – alza la ribalta del camioncino e lascia cadere i rifiuti con il mezzo in marcia che li dissemina per decine di metri. Una scena disgustosa. Grazie al lavoro del reparto Pics Supporto Ambiente della Polizia Capitolina - che ho voluto istituire proprio per contrastare questi episodi - questo incivile è stato multato e denunciato per reati ambientali. La denuncia è stata presentata dal presidente del Consorzio Stradale proprietario di questa strada". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi allegando al post anche il video."Grazie al video delle telecamere di sicurezza - aggiunge - gli agenti di polizia sono risaliti alla targa del camion: si trattava di un veicolo intestato ad una cooperativa sociale, con sede in una provincia del Nord Italia. È cosi che è stata attivata una collaborazione con la Polizia Locale di questa provincia al fine di individuare chi guidava effettivamente il mezzo circolante a Roma. Dall’attività di indagine è emerso come questo mezzo sia stato sorpreso più volte a sversare e abbandonare rifiuti. L’autista è stato riconosciuto e individuato anche grazie al tatuaggio che aveva sul polpaccio. Si tratta di un pluripregiudicato che è stato denunciato per danneggiamento e inquinamento ambientale. Domani pubblicherò un nuovo video che ritrae l’intervento degli agenti". (Rer)