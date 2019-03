Clima: Zocchi, manifestazione a Roma occasione da cogliere, politica smetta di nascondersi

- Matteo Zocchi, capogruppo della lista civica Caudo presidente, commenta la "passeggiata ambientalista" per la difesa del pianeta che si sta svolgendo oggi a Roma. "Migliaia di giovani e studenti di ogni età, dalle elementari all'università, associazioni e cittadini oggi camminano insieme nella Giornata mondiale del clima chiedendo azioni concrete per fermare il cambiamento climatico. Le alzate di spalle e la rassegnazione al quale molto spesso la politica, soprattutto quella locale, si prona glorificando progresso e sviluppo economico a discapito della sostenibilità ambientale, tra abusi e sfruttamento incosciente delle risorse, non possono più avere giurisdizione: il futuro di tutti noi passa attraverso i nuovi paradigmi delle politiche ecosostenibili", ha commentato Zocchi. "Le pubbliche amministrazioni sono i soggetti indispensabili per una politica nazionale più incisiva verso una riduzione degli impatti ambientali e la promozione di innovativi modelli di produzione e di consumo al fine di arrivare ad una crescita locale e nazionale inclusiva e sostenibile. Quella di oggi è un'occasione, si comprendesse il peso di questa responsabilità e si raccolga la sfida: la politica tenda orecchio e smetta di nascondersi". (Com)