Usa: dipartimento di Stato, da inizio settimana impedito accesso a 340 venezuelani nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha reso noto che nel corso della settimana ha impedito l'accesso al paese di 340 venezuelani, 107 dei quali sono stati identificati come diplomatici legati al presidente Nicolas Maduro e al suo entourage. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Robert Palladino, segnalando che "questa azione porta a oltre 600 il numero totale di visti revocati dalla fine del 2018". L'annuncio si produce nelle ore in cui il segretario di stato Mike Pompeo segnalava l'avvenuto ritiro di tutta la delegazione diplomatica statunitense dal Venezuela. “Tutti i diplomatici Usa rimasti in Venezuela hanno lasciato il paese. Restiamo fermi nel nostro supporto al popolo venezuelano e a Juan Guaidò e non vediamo l’ora di tornare in un Venezuela libero e democratico”, ha scritto Pompeo. Un passo era stato imposto anche da Caracas: “La permanenza in territorio venezuelano di questo personale comporta rischi per la pace, l’integrità e la stabilità”, faceva sapere il governo Maduro dando un ultimatum di 72 ore per uscire dal paese. (segue) (Was)