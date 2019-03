Usa: dipartimento di Stato, da inizio settimana impedito accesso a 340 venezuelani nel paese (2)

- Gli Stati Uniti si confermano comunque capofila della pressione internazionale sul Venezuela di Maduro. Nella giornata di martedì 5 marzo, il governo del presidente Donald Trump ha prolungato di un anno la dichiarazione "di emergenza nazionale" per il Venezuela, adottata per la prima volta nel 2015 sotto l'amministrazione dell'allora presidente Barack Obama. La dichiarazione di "emergenza nazionale" è uno strumento che garantisce al governo di comminare sanzioni verso un paese, in determinate circostanze, anche oltre quanto autorizzato dal Congresso. (segue) (Was)