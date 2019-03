Usa: dipartimento di Stato, da inizio settimana impedito accesso a 340 venezuelani nel paese (4)

- Il 25 febbraio il dipartimento aveva varato sanzioni nei confronti dei governatori di quattro stati venezuelani, "coinvolti in casi di corruzione" e responsabili di aver "bloccato l'ingresso degli aiuti umanitari nel paese", aggravando la "crisi umanitaria in corso, causata dall'illegittimo regime di Maduro". Nel mirino della Casa Bianca finiscono Jorge Garcia Carneiro, governatore dello stato di Vargas, Rafael lacava (Carabobo), Ramon Carrizales (Apure) e Omar Prieto (Zulia), tutti esponenti del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). Il dipartimento blocca gli asset da questi posseduti negli Stati Uniti e pone il veto a transazioni commerciali e operazioni finanziarie che li coinvolgono. (segue) (Was)