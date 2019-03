Usa: dipartimento di Stato, da inizio settimana impedito accesso a 340 venezuelani nel paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 gennaio il governo di Donald Trump ha annunciato la decisione di imporre sanzioni contro la compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa e la sua controllata Citgo, raffineria di base negli Stati Uniti di proprietà della venezuelana Petroleos de Venezuela Sa (Pdvsa), minando un giro di affari da 7 miliardi di dollari. Una mossa che la Casa Bianca ha rimandato a lungo per paura di un aumento dei prezzi del petrolio e delle possibili conseguenze per le raffinerie statunitensi. Le sanzioni mirano a trasferire il controllo della ricchezza petrolifera venezuelana alle forze che si oppongono a Nicolas Maduro, privando così il presidente di risorse che potrebbero prolungare la sua leadership. (segue) (Was)