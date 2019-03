Italia-Cina: Conte, nessun asset strategico a repentaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti a palazzo Chigi, ha affermato che "si sta facendo confusione" sul memorandum d'intesa con la Cina sulla nuova Via della Seta. "Una cosa", ha proseguito, "è la tutela degli asset strategici, una cosa la sottoscrizione di un accordo programmatico non vincolante. Sottoscrivendo il memorandum", ha concluso il premier, "non mettiamo a repentaglio nessun asset strategico". (Rin)