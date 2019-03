Etiopia: governo firma accordi di riconciliazione con gruppi ribelli di Afar e Gambella

- Il governo dell'Etiopia ha firmato due accordi di riconciliazione con il Movimento di liberazione dell'Afar (Alm) e il Movimento di liberazione del popolo di Gambella (Gplm). Gli accordi, come riferito dal portavoce del governo eritreo Yemane Gebremeskel, sono stati firmati ieri nella capitale eritrea Asmara e definiscono una tabella di marcia per entrambi i movimenti ribelli “per perseguire i loro obiettivi politici attraverso mezzi pacifici”. Gli accordi sono stati firmati dal ministro della Difesa etiope Aisha Mohammed, dal governatore dello stato di Gambella, Omod Ojulu, dal vice governatore dello stato regionale di Afar, Usman Mohammed, e dai leader dei due gruppi. Quelli firmati ieri sono solo gli ultimi di una serie di accordi di riconciliazione fra il governo etiope e i gruppi ribelli armati con base in Eritrea: lo scorso anno è stata la volta del Fronte di liberazione oromo (Olf), del Fronte di liberazione dell'Ogaden (Onlf), del partito Ginbot 7 e di altri gruppi ribelli, che sono stati anche rimossi dalla lista delle organizzazioni terroristiche. (segue) (Res)