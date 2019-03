Etiopia: governo firma accordi di riconciliazione con gruppi ribelli di Afar e Gambella (2)

- Il processo di riconciliazione interno segue a sua volta quello avviato dal governo dell’Etiopia con la vicina Eritrea, culminato con la firma della storica Dichiarazione di pace, avvenuta ad Asmara il 9 luglio 2018. La dichiarazione prevede cinque “pilastri”: la fine dello stato di guerra fra i due paesi; la ripresa della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza; la ripresa delle relazioni commerciali, economiche e diplomatiche; l’attuazione dell’accordo di Algeri sui confini; il reciproco impegno a lavorare per la pace regionale. Alla firma della dichiarazione ha fatto seguito la riapertura dele due ambasciate nei rispettivi paesi, mentre a settembre le truppe etiopi ed eritree hanno iniziato a ritirarsi dal valico di confine di Bure, in concomitanza con la riapertura del collegamento stradale Serha-Zalambesa. Inoltre, nel luglio scorso la compagnia di bandiera etiope Ethiopian Airlines ha ufficialmente ripristinato i suoi voli diretti per Asmara dopo 20 anni. (Res)