Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov oggi e domani in visita ad Atene (2)

- "Grecia e Macedonia del Nord sono due alleati naturali", ha detto nei giorni scorsi il ministro degli Esteri di Skopje, Nikola Dimitrov, in un'intervista pubblicata sul quotidiano greco "Efimerida Ton Syntakton". Dimitrov ha rivendicato il successo dello "storico" accordo firmato a Prespa dai governi di Skopje e Atene, evidenziando che non accade spesso che i politici pensano "più alle prossime generazioni che non alle imminenti elezioni". A suo modo di vedere, i politici al governo "hanno l'obbligo primario di pensare agli interessi del loro paese, prima che a quelli del partito". Secondo Dimitrov, una volta che l'accordo di Prespa sarà "a pieno regime" i cittadini cominceranno a pensare che poteva essere raggiunto già negli anni Novanta. "Abbiamo girato pagina: siamo completamente in una nuova epoca, ma ora la pagine è bianca e dobbiamo scriverci", ha detto il capo della diplomazia macedone auspicando un'intensificazione dei rapporti bilaterali. (segue) (Mas)