Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov oggi e domani in visita ad Atene (5)

- Il premier di Skopje ha citato quali settori di collaborazione, quello economico, in primo luogo, gradualmente espandendosi a quello culturale, dell’educazione e della sanità. Zaev ha ribadito l'impegno del suo paese nei confronti dell'accordo sul nome e ha affermato che i benefici diventeranno visibili per entrambi i paesi. Il primo ministro macedone ha anche sottolineato che i colloqui di adesione per l'adesione alla Nato stanno progredendo a un ritmo veloce e comprendono un grande successo per la Macedonia del Nord. Da parte greca, Brachos ha confermato l'impegno della Grecia a stringere legami di amicizia con la il vicino paese e ad aumentare la collaborazione attraverso iniziative e azioni coordinate nei rispettivi settori economici. (segue) (Mas)