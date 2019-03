Grecia-Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov oggi e domani in visita ad Atene (10)

- Skopje, dopo aver ricevuto nelle scorse settimane la nota verbale con cui Atene comunica il completamento delle procedure interne, ha annunciato l'entrata in vigore dell'accordo di Prespa con l'uso ufficiale del nuovo nome costituzionale di Repubblica di Macedonia del Nord; nella lettera a Guterres il ministero degli Esteri macedone sollecita le organizzazioni internazionali e tutti gli stati a fare altrettanto in modo da archiviare definitivamente la disputa bilaterale. "L'accordo di Prespa entra in vigore", ha affermato nell'occasione il ministro degli Esteri macedone Nikola Dimitrov. "Possa oggi essere l'inizio di una lunga amicizia tra Grecia e Macedonia del Nord. Non possiamo cambiare il nostro passato, ma possiamo e forgeremo il nostro futuro di amicizia, partnership e cooperazione", ha concluso. (Mas)