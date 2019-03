Lavoro: assessore Milano, Comune segue da vicino situazione Sirti, governo convochi nuovo tavolo concertazione

- La giunta del Comune di Milano segue da vicino e con attenzione l'evolversi della situazione dei lavoratori della Sirti, interessati dal piano di riorganizzazione nazionale attuato dall'azienda, che nel territorio milanese prevede 133 licenziamenti. A dirlo è l'assessore alle Politiche del Lavoro, Attività Produttive e Commercio Cristina Tajani intervenendo a sostegno dei lavoratori in presidio, da questa mattina, fuori della sede legale e amministrativa dell'azienda, in via Stamira D'Ancona. "Chiediamo al ministro Luigi Di Maio e a tutto il governo – sostiene l'assessore Tajani – di attivarsi in prima persona per favorire la nascita di un tavolo di concertazione che eviti la perdita di numerosi posti di lavoro e il depauperamento economico del territorio milanese e nazionale. Siamo pronti come Comune di Milano, per quanto di nostra competenza, ad aprire un confronto diretto con i vertici aziendali di Sirti per comprendere i reali interessi e i relativi piani di sviluppo e occupazionali". "In attesa della definizione dei prossimi passi – conclude l'assessore Tajani - gli uffici dell'Assessorato alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio continueranno a monitorare la situazione della Sirti a conferma della nostra vicinanza ai lavoratori coinvolti". (Com)