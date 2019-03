Italia-Cipro: Mattarella concede gradimento a nuovo ambasciatore cipriota a Roma

- Si informa che il presidente Sergio Mattarella ha concesso il gradimento per la nomina di Minas A. Hadjimichael a nuovo ambasciatore della Repubblica di Cipro in Italia. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota stampa. (Com)