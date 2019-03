Finestra sul mondo: Italia-Cina, Roma punta ai finanziamenti dell'Asian Infrastructure Investment Bank

- Le trattative per la partecipazione dell'Italia alla Nuova via della seta sono ad un punto molto avanzato. Lo rivela oggi il quotidiano britannico "Financial Times". Nel quadro dell'adesione a quella che nel mondo anglosassone viene chiamata "Belt and Road Initiative" (Bri), nonostante le decise obiezioni espresse dagli Stati Uniti e dall'Unione europea, il governo italiano intende firmare un memorandum d'intesa con la Cina in occasione della visita a Roma del presidente cinese Xi Jinping, che inizierà il 22 marzo prossimo. Il documento, la cui bozza il "Financial Times" afferma di aver visionato, include accordi che spaziano dalla politica, ai trasporti, alla logistica e ad altri progetti infrastrutturali. L'Italia sarebbe il prima paese del G7 ad appoggiare la Bri La bozza dell'accordo affermerebbe che Roma e Pechino progettano di "esplorare tutte le opportunità di cooperazione" in Italia ed "in paesi terzi". Tuttavia, annota il "Financial Times", il documento si discosta sostanzialmente da quelli firmati dai molti altri paesi che hanno già aderito alla Nuova via della seta. Proprio allo scopo di ammorbidire l'opposizione di Usa e Ue e di acquietarne le preoccupazioni, il testo recita che Italia e Cina "lavoreranno di concerto con la Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib)", a cui il governo italiano chiederebbe di finanziare i suoi progetti. Il potenziale coinvolgimento dell'Aiib, che è una banca per lo sviluppo a carattere multilaterale anche se guidata da Pechino, suggerisce che l'Italia sta cercando un modo per strappare l'assenso di Bruxelles dimostrando che il suo accordo con la Cina rispetterebbe comunque le norme europee. La Aiib eroga finanziamenti rispettando pienamente gli standard internazionali, inclusi quelli sull'apertura degli appalti alla competizione e l'obbligo di condurre studi di impatto ambientale, che sono tra i principali requisiti sanciti dal diritto dell'Ue. (Sit)