Finestra sul mondo: Francia, Macron dovrà convincere i francesi dopo grande dibattito nazionale

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, dovrà trasformare il successo del grande dibattito nazionale in proposte concrete capaci di convincere i suoi concittadini. È quanto afferma il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che per Macron si tratta di un momento importante da cui dipende il futuro del suo mandato. Secondo un recente sondaggio condotto dall’istituto Elabe, il 70 per cento dei francesi pensa che il grande dibattito nazionale non risolverà la crisi politica avviata in Francia dal movimento dei gilet gialli. Tuttavia l’iniziativa, che si conclude oggi dopo essere stata lanciata a gennaio scorso, ha permesso a Macron di riprendere un po’ di “ossigeno politico”. Adesso, però, il titolare dell’Eliseo dovrà dimostrare l’utilità di questo esercizio politico dando delle risposte che siano all’altezza delle proposte fatte dai cittadini. Nel corso del grande dibattito nazionale, Macron ha effettuato undici incontri con rappresentanti locali, tre riunioni all’Eliseo e otto visite in diverse regioni della Francia. In totale sono state organizzate più di 10 mila riunioni a cui hanno partecipato tra i 400 mila e i 500 mila francesi. Il governo dovrà fornire delle risposte a breve e medio termine e al tempo stesso riflettere sul periodo che resta fino al temine del mandato presidenziale di Macron. Il tutto con un margine di manovra finanziario limitato, visto che già sono stati stanziati 10 miliardi di euro per le prime risposte date da Macron alle rivendicazioni dei gilet gialli. (Sit)