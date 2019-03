Finestra sul mondo: Francia, ministro Affari europei Loiseau si dice “pronta” a candidarsi alle europee

- Durante il confronto televisivo con la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen andato in onda nella serata di ieri, 14 marzo, sull'emittente televisiva “France 2”, il ministro per gli Affari europei francese, Nathalie Loiseau, si è detta “pronta” a guidare la lista della République en marche alle elezioni europee di maggio prossimo. Lo riferisce la stampa francese, riportando i momenti più importanti del dibattito tra Loiseau e Le Pen. “Quello che ho ereditato da mio padre è l'amore per il lavoro e l’odio per l’estrema destra, cosa che mi dà voglia di combattere ancora di più”, ha dichiarato Loiseau durante il faccia a faccia con la leader del Rassemblement National. Nel corso della trasmissione “L’Emission politique” Le Pen ha evocato diversi temi di attualità, come l’Europa, il grande dibattito nazionale lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron, la crisi in Algeria, e le riforme intraprese dal governo francese. La leader dell’estrema destra francese ha avuto anche un confronto sulla Brexit con Matteo Renzi, senatore del Partito democratico (Pd) e presidente del Consiglio dal 2014 al 2016, in collegamento da Londra. Tuttavia, la sua prestazione di Le Pen è stata messa in ombra dall’annuncio dato da Loiseau della sua intenzione di candidarsi come capolista dell République en marche alle europee. L'annuncio di Loiseau è stato accolta positivamente dal partito di Macron. In particolare, il primo ministro Edouard Philippe ha definito “una buona notizia” la dichiarazione di Loiseau, affermando che il ministro per gli Affari europei “conosce molto bene le questioni di sua competenza”. (Sit)